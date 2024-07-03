Пить больше воды и отказаться от жареной пищи - как правильно питаться в жаркую погоду

Диетолог Наталья Лазуренко объяснила, почему в жаркую погоду нужно пить больше воды и лучше отказаться от жареных продуктов, об этом пишет Lenta.ru .

По словам диетолога, из дневного и вечернего приема пищи во время аномальной жары можно убрать крупы, соусы, но в рационе следует оставить овощи. Специалист также рекомендовала отдавать предпочтение несложному белку. "На завтрак можно оставить кисломолочные продукты, так как это легкодоступный белок", - добавила она.

Факт К несложным белкам относится рыба, нежирная птица, яйца.

Лазуренко посоветовала отказаться от сложно приготовленных и жареных продуктов, а вместо них тушить, варить или запекать еду. Врач уточнила, что еда должна быть максимально простой, и напомнила, что важно не забывать о полезных жирах, которые содержатся в оливковом и льняном маслах и авокадо. Кроме того, она призвала пить много обычной негазированной воды.