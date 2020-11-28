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Питание в школах - под контролем санитарной службы

В столовой 61-й школыработает новая бригада поваров, а также дежурят сотрудники центра гигиены иэпидемиологии Первомайского района. Кроме того, всю неделю санитарные службыпроверяли соблюдение правил работы в пищеблоках и других учреждениях образования.Взятые пробы на экспертизе. Сегодня специалисты дают промежуточные результаты.

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