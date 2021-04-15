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Питомники готовят посадочный материал для субботника
В стране идет подготовка к республиканскому субботнику. В питомниках готовят молодые саженцы, чтобы озеленить города и разбить новые скверы. С каким настроением ожидают масштабный марафон в Гомельском районе, узнала Анна Ковалева.
Моцарт, Бах и Чайковский. В плей-листе только классика. Под нее лесоводы занимаются посадками. Методику, описанную итальянскими биологами, опробовали уже на многих растениях. Говорят, слушая музыку, они быстрее взрослеют, имеют хорошую приживаемость.
Cейчас в зоне внимания - саженцы. Накануне субботника спрос на клены, липы и березы особый. С начала недели поступили заявки примерно на тысячу единиц растений. Их подготовка идет потоком. В субботу их высадят на улицах городов, населенных пунктов, на территориях больниц, школ, предприятий и в новых скверах.
Темп подготовки к республиканскому субботнику задала "Неделя леса".
В Институте леса НАН занимаются клонированием растений
Вырастить саженец - это работа не на месяц и даже не на год. Путь от семечка до большого дерева часто начинается здесь. Микроклональный материал готовят в Институте леса. В лабораториях берут клетку растения или часть ткани и из нее в пробирке выращивают будущий саженец.
Для озеленения и благоустройства вырастили 40 тыс. цветущих растений
Отдельная ниша - выращивание цветов. В сезон озеленения и благоустройства на них тоже спрос немалый. Самые ходовые - петунии. В этой теплице планируют подготовить 40 тысяч единиц рассады.
Подкормки делают только белорусскими удобрениями. Но, говорят, ими не злоупотребляют, чтобы растение было устойчиво к внешним воздействиям.
В этом году в лесохозяйственную сферу внедрят полсотни разработок
Основное направление базы - экспериментальная работа. Это не просто лесхоз, а опытная площадка белорусских ученых. На ней уже почти 100 лет исследуют изменения структуры и видового состава Полесского региона, описывают влияние внешних факторов и климата на лесной массив.
В целом за этот год Институт леса внедрит примерно полсотни новых научно-технических разработок. А деревья, посаженные в том числе и на республиканском субботнике, будут украшать города не один десяток лет.
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