Пей пиво - кому может принести пользу пенный напиток?

В пиве содержатся вещества, "гармонизирующие" состояние женщины в определенные периоды, пишет РИА Новости, приводя слова врача-диетолога Ольги Переваловой.



Мужчинам пиво вредно всегда, а женщинам в некоторых случаях оно может не только не навредить, но и принести относительную пользу, считает врач. По ее словам, этот напиток может помочь легче перенести предменструальный синдром (ПМС)."В пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию", - пояснила врач.



Однако регулярно употреблять пиво не стоит и женщинам: напиток способствует набору веса, негативно влияет на микрофлору кишечника и приводит к развитию пивного алкоголизма, уточнила специалист.



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