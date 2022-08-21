3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пей пиво - кому может принести пользу пенный напиток?
В пиве содержатся вещества, "гармонизирующие" состояние женщины в определенные периоды, пишет РИА Новости, приводя слова врача-диетолога Ольги Переваловой.
Мужчинам пиво вредно всегда, а женщинам в некоторых случаях оно может не только не навредить, но и принести относительную пользу, считает врач. По ее словам, этот напиток может помочь легче перенести предменструальный синдром (ПМС)."В пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию", - пояснила врач.
Однако регулярно употреблять пиво не стоит и женщинам: напиток способствует набору веса, негативно влияет на микрофлору кишечника и приводит к развитию пивного алкоголизма, уточнила специалист.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов