Пиявки, карбокситерапия и иглоукалывание: где в Беларуси продлевают жизнь и ставят защиту от вирусов?

Во всем мире давно известна традиционная китайская медицина, но еще осталось много вопросов. Насколько ее методы эффективны? Чем отличается восточная медицина от западной? С какими болезнями справляется восточная медицина? Кому показана и противопоказана традиционная китайская медицина? Где в Минской области проводится профилактика и реабилитация? На эти вопросы вы найдете ответы в этой статье.

Восточная медицина еще известна, как традиционная китайская медицина (ТКМ). Ее особенностью считается то, что, в отличие от западной медицины, восточная направлена на профилактику заболеваний, а не борьбу с ними.

Медицинские учреждения, которые нацелены именно на профилактику и реабилитацию после болезней, стали довольно популярными во всем мире. Такие есть и в Беларуси, например, Центр традиционной китайской медицины, который более пяти лет функционирует на базе отделения медицинской реабилитации Минской областной клинической больницы и имеет сертификат Ассоциации традиционной китайской медицины.





Центр сотрудничает с аффилированной клиникой города Ханчжоу. Китайские специалисты время от времени приезжают в Центр традиционной китайской медицины, чтобы поделиться опытом с белорусскими коллегами. Также наши врачи ездят в Поднебесную на стажировку.

У китайских специалистов мы берем какие-то фишечки, особенности, методы: классическое иглоукалывание, аурикулярная рефлексотерапия, массаж гуаша, точечный массаж, массаж туйна, гимнастика цигун. А медики из Китая у нас перенимают опыт использования аппаратных методик: вакуум-рефлексотерапии, магнитотерапии, гирудотерапии (лечения пиявками), которая стала очень актуальной в постковидный период. Татьяна Мурзина, врач-реабилитолог, заведующий отделением медицинской реабилитации МОКБ

Кто может пользоваться услугами Центра традиционной китайской медицины?

Центр традиционной китайской медицины могут посетить пациенты, находящиеся на стационарном лечении в Минской областной клинической больнице. Для них большинство процедур по показаниям бесплатны.





В медицине есть золотое правило: болезнь легче предупредить, чем лечить ее. Поэтому в центре принимают не только тех, кто находится на стационарном лечении. Посетить это учреждение могут все желающие. Врач проведет диагностический осмотр и определит, какие органы могут вскоре выйти из строя, какая болезнь может угрожать человеку и расскажет, что нужно сделать, чтобы этого избежать.

А людям с хроническими болезнями в Центре традиционной китайской медицины помогают предупредить очередное обострение заболевания.

При каких болезнях восточная медицина помогает?

Перечень заболеваний, с которыми восточная медицина хорошо справляется, очень обширный. Татьяна Мурзина рассказывает, что это заболевания позвоночника, суставов, костной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, аллергические заболевания.

Как проходит прием у врача традиционной китайской медицины?

Диагностика у врача начинается с визуального осмотра. Специалист оценивает состояние кожи пациента, волос, ногтей, цвет лица, осанку, движения. Состояние языка (внешний вид, налет и прочее) опытному врачу может рассказать многое о здоровье посетителя.

Затем следует самый важный и самый сложный этап - пульсовая диагностика. По оттенкам пульса и характеру пульсовой волны в разных точках на теле искусник врачебных дел может определить точный диагноз и выявить болезнь, которая только начинает развиваться.

Кроме белорусских врачей в Центре традиционной китайской медицины прием пациентов ведут и коллеги из Поднебесной в рамках обмена специалистами. И хотя китайские врачи по-русски не говорят, трудностей с пониманием не возникает.

Всегда рядом с китайским специалистом находится наш специалист, они работают в команде. У нас бывают и переводчики. Если такие специалисты отсутствуют, то на помощь приходит сила интернета и онлайн-переводчиков. Если пациент сложный, мы связываемся с китайскими коллегами по видеосвязи, чтобы вместе найти решение. Татьяна Мурзина





Что такое гимнастика цигун и действительно ли она укрепляет здоровье?

Гимнастика цигун - это простой комплекс упражнений, который включает в себя дыхательные практики и медитацию. В отличие от йоги, цигун подходит людям с физическими ограничениями, ведь простые позы этой гимнастики не требуют мобильности суставов и хорошей растяжки.





Методика позволяет расслабить мышцы, избавиться от стресса, лишних мыслей, привести организм в тонус. Также гимнастика цигун развивает концентрацию и гибкость тела, выравнивает осанку, положительно действует на кору мозга и способствует восстановлению всех систем организма.

Гимнастика хорошо на вас повлияет при заболевании суставов, тревожности и расстройстве сна, после травм, а также способствует похудению.

Цигун противопоказана при катаракте, психических расстройствах, болезни опорно-двигательного аппарата, обострении хронических заболеваний.





В каких случаях помогает лечение иглоукалыванием?

Рефлексотерапия - это воздействие на определенные точечные участки поверхности тела (точки акупунктуры). Воздействовать на эти точки можно при помощи магнитного поля, лазера, электрических импульсов или иголок. Поэтому иглоукалывание считается разновидностью такой терапии.





Во время процедуры игла вводится под кожу. Она не вызывает дискомфорт, пациент может ощутить тепло и легкое покалывание в месте воздействия.

У 85 % пациентов во время иглоукалывания выделяются эндорфины.

После комплекса процедур иглоукалывания у пациентов восстанавливается обмен веществ, улучшается кровообращение, повышается иммунитет, нормализуется выработка гормонов, улучшается состояние кожи и психики. Также иглоукалывание оказывает противовоспалительное действие.





Методика подходит тем, кто страдает бессонницей, радикулитом, артритом, заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, гипертонией, аритмией, ожирением, расстройством пищевого поведения.

А вот использовать иглоукалывание при подозрении на онкологическое заболевание, при венерических заболеваниях, туберкулезе, психическом расстройстве противопоказано. Также эта процедура не подойдет для детей грудного возраста (до года).

Карбокситерапия - что это за процедура и кому показано лечение газовыми уколами?

Карбокситерапия - это подкожное или внутрикожное введение углекислого газа. Чтобы делать такие уколы, используют специальный газовый пистолет. Углекислый газ вступает в реакцию с молекулами воды, из-за чего усиливаются кровоток и лимфоток, включаются процессы образования коллагеновых волокон и регенерации.





После такой процедуры из организма выводятся шлаки и токсины, нормализуется обмен веществ на клеточном уровне, уровень холестерина и сахара в крови. Карбокситерапия способствует расщеплению локальных жировых отложений и устранению мышечного и сосудистого спазмов.

Однако процедуру нельзя проводить, если у пациента сердечная, дыхательная или почечная недостаточность, гипертония, эпилепсия, тромбофлебит, имеется инфекция на коже в месте воздействия. Противопоказаниями являются также беременность, инфаркт миокарда и стенокардия.

Какой эффект дает массаж лица и тела скребком гуаша?

"Гуаша" с китайского языка переводится как "выскребая болезнь". Это древняя техника массажа лица и тела. О тонкостях этой процедуры рассказала сотрудница Центра традиционной китайской медицины.





Массаж гуаша делается скребочком, который может быть пластмассовым, каменным или деревянным. Особенность массажа заключается в том, что после него обязательно должны появиться петехии - подкожные кровоподтеки. В них и заключается лечебный эффект. Петехии могут быть разного цвета - чем они темнее, тем сильнее воспалительный процесс. Черный цвет петехий может указывать на наличие опухолей. Александра Пахомчик, медсестра-массажист





При появлении петехии поступает много крови к месту, где делается массаж. Это помогает быстрее избавиться от воспалительных процессов. Токсины выходят из организма через поврежденные сосуды и лимфу, поясняет Александра Пахомчик.

Массаж гуаша особенно полезен при лишнем весе, холецистите, остеохондрозе, спазмах мышц, суставных и позвоночных болях, заболеваниях сосудов.

Среди противопоказаний процедуры можно выделить гипертонию, инфекционные заболевания, обострение кожных заболеваний, нарушения функции печени, опухоли, плохая свертываемость крови, поврежденная кожа в зоне массажа и переломы в стадии срастания.

Какие показания и противопоказания к гирудотерапии?

Одним из древнейших способов лечения считается гирудотерапия. Во время такой процедуры на кожу пациента помещают несколько медицинских пиявок. Когда пиявки присасываются, ощущения похожи на укус комара с легким покалыванием и жжением.





В слюне пиявок содержится более ста лечебных компонентов, которые улучшают самочувствие и кровообращение. При таком методе лечения активизируются защитные механизмы организма, усиливается иммунитет, выводятся токсины. Гирудотерапия оказывает омолаживающее, противовоспалительное, противоотечное действия.

Этот метод хорошо помогает при заболеваниях ЖКТ, дыхательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, при неврологических, стоматологических заболеваниях, кожных и хирургических болезнях.

Не стоит использовать пиявки при нарушении свертываемости крови, анемии, активной форме туберкулеза, беременности, истощении, состоянии алкогольного опьянения, артериальной гипотонии, индивидуальной непереносимости пиявок и т. д.

Использование восточной медицины в Беларуси стало более популярным в постковидный период, ведь большое внимание теперь уделяется профилактике, реабилитации и поддержанию иммунитета в целом.