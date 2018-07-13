Пижама-пати в центре столицы

Три десятка минчан - инженеры, танцоры, айтишники - приняли участие в релакс-челендже в городском парке. На 120 минут им необходимо было отказаться от смартфонов, часов и книг и насладиться тишиной на природе. Кроме того, нельзя было закрывать глаза, разговаривать и даже прилечь. Нарушителям эксперимента выдавали желтую карточку.