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Пламя Вечного огня из Брестской крепости передадут в Центральный парк ВС России "Патриот"
Маршрут по знаковым местам проложили участники международной акции "Единство памяти. Сила в подвиге!". Это инициатива Министерств обороны Беларуси и России.
В Брестской крепости в честь защитников - победные залпы, цветы и минута молчания. Главный ритуал встречи - взятие пламени Вечного огня для доставки в Центральный парк Вооруженных Сил России "Патриот" уже 22 июня.
Олег Мосеев, замначальника главного военно-политического управления Вооруженных Сил России:
"Ежегодно частичка огня привозится из разных важных мест. В 2025 году мы привозили его из мемориала Курской битвы. В 2026-м частичка огня берется отсюда. Это не просто огонь, а память о наших защитниках, которые отдали жизнь".
В Брестской крепости также провели акцию "Письма потомкам. 100-летию Великой Победы посвящается!". В посланиях от ветеранов наказ: помнить правду о войне, беречь мир и созидать. Белорусская сторона передала российским коллегам три капсулы, которые займут почетное место в музейном комплексе "Дорога памяти".