Пламя Вечного огня из Брестской крепости передадут в Центральный парк ВС России "Патриот"

Маршрут по знаковым местам проложили участники международной акции "Единство памяти. Сила в подвиге!". Это инициатива Министерств обороны Беларуси и России.

В Брестской крепости в честь защитников - победные залпы, цветы и минута молчания. Главный ритуал встречи - взятие пламени Вечного огня для доставки в Центральный парк Вооруженных Сил России "Патриот" уже 22 июня.

Олег Мосеев, замначальника главного военно-политического управления Вооруженных Сил России:

"Ежегодно частичка огня привозится из разных важных мест. В 2025 году мы привозили его из мемориала Курской битвы. В 2026-м частичка огня берется отсюда. Это не просто огонь, а память о наших защитниках, которые отдали жизнь".