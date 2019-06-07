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"Пламя мира" в Гомельской области. Следующая остановка - Жлобин
Несколько дней остается до завершения масштабной эстафеты "Пламя мира". Сейчас факелоносцы находятся в Гомельской области.
Вчера было преодолено около ста километров. Сегодня по плану -Жлобин. Там передача эстафеты произойдет на фоне грандиозного флешмоба с участием чирлидеров и спортсменов. Огонь ждут на металлургическом заводе и в красивейшем замке Беларуси - усадьбе Козел-Поклевских. По Гомельской области "Пламя мира" будет путешествовать до 10 июня. Затем отправится в столичный регион.
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