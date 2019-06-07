"Пламя мира" в Гомельской области. Следующая остановка - Жлобин

Несколько дней остается до завершения масштабной эстафеты "Пламя мира". Сейчас факелоносцы находятся в Гомельской области.



Вчера было преодолено около ста километров. Сегодня по плану -Жлобин. Там передача эстафеты произойдет на фоне грандиозного флешмоба с участием чирлидеров и спортсменов. Огонь ждут на металлургическом заводе и в красивейшем замке Беларуси - усадьбе Козел-Поклевских. По Гомельской области "Пламя мира" будет путешествовать до 10 июня. Затем отправится в столичный регион.



