ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Пламя мира" в Гомельской области. Следующая остановка - Жлобин

Несколько дней остается до завершения масштабной эстафеты "Пламя мира". Сейчас факелоносцы находятся в Гомельской области.

Вчера было преодолено около ста километров. Сегодня по плану -Жлобин. Там передача эстафеты произойдет на фоне грандиозного флешмоба с участием чирлидеров и спортсменов. Огонь ждут на металлургическом заводе и в красивейшем замке Беларуси - усадьбе Козел-Поклевских. По Гомельской области "Пламя мира" будет путешествовать до 10 июня. Затем отправится в столичный регион.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все