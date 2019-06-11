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"Пламя мира" Гомельская область передала Минской
Эстафета "Пламя мира" все ближе к столице ІІ Европейских игр, и сегодня огонь соревнований Гомельская область передала Минской.
На границе двух регионов хранители огня возложили цветы к памятнику партизанам. Колонна в сопровождении байкеров из Солигорска и Слуцка прибыла в город шахтеров, по знаковым объектам которого сегодня и проходит эстафета огня. Факелоносцы, среди которых Таисия Кунделева - жительница Солигорска и участница Олимпийских игр 1996 года в Атланте по плаванию, впервые за все время марафона спустились под землю на глубину 430 метров. Часть маршрута прошла по уникальной спелеолечебнице Беларуськалия. А затем участники эстафеты поднялись в горы - терриконы.
С особым азартом на "огненную трассу" уже на улицах Солигорска вышли и представители Беларусбанка. Крупнейшее финансово-кредитное учреждение страны всегда поддерживает большой спорт! А его сотрудники и сами стремятся вести активный образ жизни.
Уже завтра спортивный праздник вместе с эстафетой "Пламя мира" прибудет в Несвиж. Огонь ІІ Европейских игр пронесут по городу от Ратушной площади до Дворцово-паркового комплекса.
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