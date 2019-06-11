"Пламя мира" Гомельская область передала Минской

Эстафета "Пламя мира" все ближе к столице ІІ Европейских игр, и сегодня огонь соревнований Гомельская область передала Минской.



На границе двух регионов хранители огня возложили цветы к памятнику партизанам. Колонна в сопровождении байкеров из Солигорска и Слуцка прибыла в город шахтеров, по знаковым объектам которого сегодня и проходит эстафета огня. Факелоносцы, среди которых Таисия Кунделева - жительница Солигорска и участница Олимпийских игр 1996 года в Атланте по плаванию, впервые за все время марафона спустились под землю на глубину 430 метров. Часть маршрута прошла по уникальной спелеолечебнице Беларуськалия. А затем участники эстафеты поднялись в горы - терриконы.