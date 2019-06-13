"Пламя мира" побывало на поле "Борисов-Арены"

Эстафета "Пламя мира" все ближе к столице ІІ Европейских игр! Сегодня третий день маршрута по Минской области.



Огонь с самого утра побывал на поле "Борисов-Арены". Стометровки с факелом в руках по очереди пробежали знаменитые футболисты Алексей Бага, Андрей Хачатурян, а также Александр Глеб. К ним присоединился и уроженец Борисова, шоумен Вадим Галыгин. Эстафета стала одновременно и большим праздником для местных детей. Более того, факелоносцы провели для начинающих спортсменов и мастер-класс по футболу.



В эти минуты "Пламя мира" направляется в Жодино. Факелоносцы побывают на заводе БелАЗ и увидят, где производят самые большие самосвалы в мире.