"Пламя мира" прибыло к Белтелерадиокомпании

Сегодня "Пламя мира" в белорусской столице! Старт у Национальной библиотеки дала олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино. Затем эстафету подхватили Георгий Колдун и Алексей Хлестов. Маршрут до Октябрьской площади преодолели полсотни факелоносцев, среди которых и легенда мирового спорта Антонина Кошель, и космонавт Олег Новицкий.



В эти минуты "Пламя мира" на телевизионной улице. На Макаенка эстафету принимают ведущие Белтелерадиокомпании. Огонь ярких побед побывает и в самой большой студии.