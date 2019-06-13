Эстафета "Пламя мира" все ближе к столице ІІ Европейских игр! Сегодня третий день маршрута по Минской области. Итак, позади шахты и терриконы Солигорска, а также дворцово-парковый комплекс в Несвиже. Сегодня же состоялся необычный футбольный матч на поле "Борисов-Арены", а затем тест-драйв самосвалов БелАЗ и автомобилей "Джили". Нашлось оригинальное задание и для талисмана Игр: лисенку Лесику предложили найти цветок папоротника. В динамичном ритме спортивно-машиностроительного отрезка эстафеты весь день провела и наша съемочная группа.







За пять лет своей истории на поле лучшего футбольного стадиона страны играли многие звезды спорта номер один. Но такую команду мечты на "Борисов-Арене", пожалуй, не видели. Итак, встречаем: Алексей Бага, Александр Глеб, Андрей Хачатурян и Вадим Галыгин! Встреча со спортсменами и шоуменом из мастер-класса по футболу превратилась в яркий праздник с подарками для детей.



Следующий по маршруту - город машиностроителей Жодино. На Белорусском автозаводе темп эстафеты динамичный, правда, немного тяжеловесный: еще бы, факелоносцев берут на борт самые большие в мире карьерные самосвалы.



Для БелАЗа вес факелоносца, ну, и сам почти двухкилограммовый факел - это, конечно, даже не разминка. Ведь такая машина может перевозить 90 тонн.







А это почти 53 000 факелов! Впрочем, отбросив арифметику, белазовцы признаются: эстафета на их предприятии - это груз престижа. Что по-своему подтвердил и олимпийский чемпион по гребле на байдарках Алексей Абалмасов.



Спортивно-машиностроительную атмосферу сегодняшней эстафеты "Пламя мира" подхватил "БелДжи". Благодаря факелоносцам, среди которых тяжелоатлет и олимпийский чемпион Андрей Арямнов, у рабочих и инженеров появилась дополнительная пятиминутка отдыха. Для атлетов же это повод познакомиться с самым современным машиностроительным предприятием Беларуси.







Таким же насыщенным для эстафеты "Пламя мира" ожидается и завтрашний день. Среди знаковых объектов Минской области мемориальный комплекс "Хатынь", завод по производству лесной техники в Логойске, а также индустриальный парк "Великий камень".



