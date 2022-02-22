"Пламя под пеплом" - премьера от "Беларусьфильма" на "Беларусь 1"

Премьерная неделя на "Беларусь 1" - с 22 февраляв эфире телеканала "Пламя под пеплом". Художественный фильм в 8 серий. Команда "Беларусьфильма" совместно с Министерством обороны расскажет о добровольцах, которые разминировали Минск сразу после Великой Отечественной войны.



От режиссера Ивана Павлова и параллельная сюжетная линия. Впервые широкому зрителю покажут, как обезвреживают снаряды и в наши дни. Съемки картины, в которой часть событий реальны, проходили под кураторством противоминного центра Вооруженных сил Беларуси. Только за прошлый год они обнаружили и уничтожили 25 тысяч зарытых в землю боеприпасов. Среди актеров - выпускники Академии искусств, лица Республиканского театра белорусской драматургии и Театра-студии киноактера.



Премьера уже сегодня. Зрители "Беларусь 1" смогут оценить первую и вторую серии "Пламя под пеплом" уже в 11:50. Повторный показ для тех, кто не сможет оставаться на первой кнопке в полдень, сегодня вечером в 18:35. И так каждый будний день по две серии. Заключительные седьмую и восьмую покажут в пятницу.