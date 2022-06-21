Пламя священной памяти - частицу Вечного огня Брестской крепости передадут в Москву

Церемония прошла в самом центре цитадели - у монумента "Мужество". Память героев, которые в июне 41-го умирали, но не сдавались, почтили минутой молчания. После этого военный оркестр исполнил гимны двух государств - Беларуси и России. В капсуле, в которой повезут Огонь, находится специальное устройство, оно будет поддерживать пламя на протяжении всего пути. Ночью Огонь из Брестской крепости доставят в храм Вооруженных Сил России. И ровно в четыре часа утра там зажгут 1 418 свечей: по одной на каждый день Великой Отечественной войны.