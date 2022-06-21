3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пламя священной памяти - частицу Вечного огня Брестской крепости передадут в Москву
Церемония прошла в самом центре цитадели - у монумента "Мужество". Память героев, которые в июне 41-го умирали, но не сдавались, почтили минутой молчания. После этого военный оркестр исполнил гимны двух государств - Беларуси и России. В капсуле, в которой повезут Огонь, находится специальное устройство, оно будет поддерживать пламя на протяжении всего пути. Ночью Огонь из Брестской крепости доставят в храм Вооруженных Сил России. И ровно в четыре часа утра там зажгут 1 418 свечей: по одной на каждый день Великой Отечественной войны.
Это будет традиционная, ежегодная акция у нас. Сегодня важно говорить молодому поколению правду о тех трагических, героических событиях. Мы ценим вклад в Победу всех государств. Мы хотим, чтобы в Европе, во всем мире помнили, на чьи плечи легла основная нагрузка и чей вклад в Победу наиболее весом.
Для меня Память в Великой Отечественной войне - это гордость за наших людей, которые проявили свое мужество и отвагу, выполняя столь тяжелую задачу по обороне Родины от нацистского защитника.
"Поезд Победы" прибыл в Брест
А на железнодорожный вокзал Бреста прибыл "Поезд Победы". Музей на колесах пробудет в городе 2 дня. Выставку разместили в 9 вагонах. Там собрали больше 150 фигур и четыре тысячи единиц оригинального реквизита.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Регионы
Все
Происшествия
Все