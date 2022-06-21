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Пламя священной памяти - частицу Вечного огня Брестской крепости передадут в Москву

Церемония прошла в самом центре цитадели - у монумента "Мужество". Память героев, которые в июне 41-го умирали, но не сдавались, почтили минутой молчания. После этого военный оркестр исполнил гимны двух государств - Беларуси и России. В капсуле, в которой повезут Огонь, находится специальное устройство, оно будет поддерживать пламя на протяжении всего пути. Ночью Огонь из Брестской крепости доставят в храм Вооруженных Сил России. И ровно в четыре часа утра там зажгут 1 418 свечей: по одной на каждый день Великой Отечественной войны.

Это будет традиционная, ежегодная акция у нас. Сегодня важно говорить молодому поколению правду о тех трагических, героических событиях. Мы ценим вклад в Победу всех государств. Мы хотим, чтобы в Европе, во всем мире помнили, на чьи плечи легла основная нагрузка и чей вклад в Победу наиболее весом.
Леонид Касинский, помощник министра обороны, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси
Для меня Память в Великой Отечественной войне - это гордость за наших людей, которые проявили свое мужество и отвагу, выполняя столь тяжелую задачу по обороне Родины от нацистского защитника.
Антон Старостин, командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота России, Герой России

"Поезд Победы" прибыл в Брест

А на железнодорожный вокзал Бреста прибыл "Поезд Победы". Музей на колесах пробудет в городе 2 дня. Выставку разместили в 9 вагонах. Там собрали больше 150 фигур и четыре тысячи единиц оригинального реквизита.

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