"План Б": Большая визовая афера - Туск ищет крайнего

Большая визовая афера в Польше. Арест экс-замминистра иностранных дел Петера Вавжика - лишь вершина айсберга. Вавжик, конечно, член партии "Право и справедливость". Скандал с перевозкой и легализацией мигрантов из Азии всплыл еще в сентябре прошлого года. Но тогда "писовцы" своего отмазали, скандал замяли, дипломата экстренно отправили в отставку. И как-будто шито-крыто.

Теперь же новый премьер Дональд Туск возобновляет дела, которые предыдущее правительство "спрятало под ковер".

И тут вскрывается целый спрут, запустивший щупальца в диппредставительства Гонконга, Тайваня, Индии и Катара. Везде польские дипломаты с согласия, а порой в результате требований и угрозВавжика (равно Моравецкого, равно диктатора Дуды) одной рукой штамповали визы, а другой, стыдливо прикрыв глаза, обвиняли нас, белорусов, в мигрантском кризисе.

Анастасия Бенедисюк рассказала, кто такой Вавжик и почему копать Туску нужно глубже.

Петеру Вавжику грозит 10 лет тюрьмы. В его доме прошел обыск. Сам же экс-дипломат изначально отказался давать показания, объяснив трусливое молчание "огромным стрессом", мол, "уважаю свое тело и здоровье". Никак намек на то, что правду Туску придется выбивать? Впрочем, язык развязан. Адвокат Вавжика подтвердил. Обвинения по "визовому делу" на данный момент предъявлены девяти подозреваемым.

Самая видная фигура - Вавжик - обвиняется в превышении служебных полномочий с целью получения финансовой выгоды, а еще в разглашении информации - секретной по сути для посторонних лиц.

Вавжик курировалв МИД консульский отдел. И на период его службы с февраля 2022 года по май 2023-го приходится огромное количество нарушений. Это настоящая преступная сеть, запустившая щупальца в диппредставительства Гонконга, Тайваня, Индии и Катара. Везде польские дипломаты с согласия, а порой в результате требований и угроз Вавжика (равно Моравецкого, равно Дуды) штамповали визы. Причем представителям азиатских стран в ускоренном порядке.

Мы раскрыли целую систему, которую выстроили соратники заместителя министра Вавжика: списки конкретных людей рассылались в консульства и посольства Польши в Азии и Африке, и эти люди должны были получить визы. Особенно порочным механизм был в Индии. Туда прислали списки людей, которые должны были стать съемочной группой из Болливуда. Анджей Станкевич, журналист портала Onet, один из авторов расследований

Оказалось, они не имеют никакого отношения к киноиндустрии. Продюсер фильма - торговец овощами. Актер не может рассказать ни об одной своей кинороли. Их задача была отбашлять 5 тыс. злотых польской верхушке. А виз выдали то ли 200, то ли 400 тысяч!

В Польше было очень много мигрантов из далеких восточных стран. Например, из Бангладеша. Из таких стран, знаете, самых бедных в мире. Ничего секретного. Сейчас известно, что это было в нарушениепольского законодательства. Томаш Янковский, политолог (Польша)

А теперь копнем глубже. В 1998 году Институт социальных исследований Варшавского университета проводил исследование. Тема - перемещение мигрантов на территорию Польши или через нее. Основа первичной информации - "глубинные интервью". Исследовали мигрантов из восемнадцати стран и с трех континентов. Что важно: например, вьетнамцы - все как один люди состоятельные. Бедные сидят дома:чтобы попасть в Польшу, нужен паспорт и виза. Самая дорогая поездка - из Афганистана, где за взрослого в конце 1990-х платили 14 тыс. злотых. А еще Варшава в этом же исследовании признавала, что много нелегалов к ним прибывает по воздуху. Причем "задействованы в основном международные сети". Один человек из пятнадцати прилетал по поддельным документам. То есть к ним в Польшу и не через Беларусь. Ровным счетом все как сейчас... Дело Вавжика доказывает: ни Беларусь, ни Белавиа, на которую сыпались обвинения и санкции, ровным счетом не имеют никакого отношения к миграционному кризису. Польские чиновники и, в частности, высокопоставленные сотрудники МИД Польши сами занимались привозом нелегалов на бортах иностранных авиакомпаний! Сами организовывали, сами перевозили, сами зарабатывали.

Мы задавались вопросом, почему у людей, которым мы помогаем, не принимают заявления о предоставлении статуса беженца. Новости, которые недавно дошли до нас, о том, как получают польские визы, я думаю, многое объясняют. Это просто показывает, что в Польше это делается иначе. Калина Чварног, представитель фонда Ocalenie

Глаза сейчас открываются у неправительственных организаций, да и у всех поляков, которые видели ситуацию на польско-белорусской границе.

Можно много приводить историй, показывать те жуткие кадры с плачем детей. Сейчас понятно: за деньги готовы были всем им открыть кордон!

Знаем, что много было эмигрантовиз разных стран. Не знаем, кто легально, кто нелегально, надо посмотреть на их количество. Томаш Янковский, политолог (Польша)

А теперь еще немного о тех, кто заварил весь этот ужас, ведь не сбрасываем со счетов людей - погибших, умерших, замерзших, или тех, кого у кордона польские вояки забили до смерти. Видно, тоже ЦУ было: не платит - вали!

Вавжик ведь не отличался особым благородством. Согласно польским источникам, его обвиняли в плагиате одной из своих книг. А еще он издевался над тем, кто исправно платил налог и видел его косяки! Жил в Польше такой Петр Щенсный. Он сжег себя в знак протеста против правительства "ПиС", разрушавшего страну. А до этого он разбросал листовки. 15 пунктов протеста. И главное - те, кто принимает решения, не несет за них ответственность. Самосожженец умер в больнице, не приходя в сознание. Его галстук продавали на аукционе. А Вавжик, которому тоже адресовался манифест, в суть не заглянул, а задался вопросом: что это, если не некрофилия. Самосожженец прозвал себя "серым человеком". Для Вавжика, Моравецкого, Качиньского, Дуды вся Польша состоит из таких серых, незаметных.