Великая Отечественная война не только показала героизм нашего народа, единение, силу духа, но, к сожалению, обнажила проблемы общества. Не все отстаивали интересы Родины, не все были готовы сражаться за свои семьи. Отдельные, увы, выступали на стороне агрессора.

Кто готовил предателей Родины? И почему это так созвучно с событиями, которые Беларусь пережила в 20-м году.

Подробности у Анастасии Бенедисюк.

На чьей стороне ты? Риторический вопрос для патриота.

Не того, конечно, патриота, который с флагом своей страны, когда мир и победа за нами. А того, который зубами землю даже без оружия. И что хуже - когда на тебя оружие! На чьей стороне ты?

Всегда найдутся люди, которые переметнутся. В 2020-м про таких говорили "переобулся". В годы Великой Отечественной их называли коллаборантами. Но, по сути, что тогда, что сегодня это изменники Родины. Да просто предатели. И уже как знак беды какой-то сквозь время, все они предавали под БЧБ-знаменами.

Где взяли флаг? - Нашел. - Где нашел? - Точно не скажу.

Этот радикал, любитель свастики - хранитель боеприпасов. Не коллекционер. Хранитель! Понятно, с какой целью. Он атаковал милицию. Вообще многие из жаждущих перемен в наши дни при обыске оказывались приверженцами фашистской идеологии.

БЧБ и свастика. А еще звериный оскал, жажда крови и беспощадность - к своим же односельчанам. Как вам описание палачей?

Причем этих "мелких шкурадеров" подначивали завербованные и профессионально подготовленные. Еще до начала Великой Отечественной войны этим занималось белорусское представительство при МВД Германии. А с началом Великой Отечественной Польша, как и сейчас, любезно давала площадку - готовила с немецким командованием "патриотическую агентуру" для переброски на территорию Союза.

Параллельно с наступлением фашистов на наши земли, как коршуны, слетались националисты из эмиграции. Ничего не напоминает? И ведь какими благими делами занимались поначалу - вопросами здравоохранения, образования и культуры. Что-то вроде "фондов и фондиков", которые так активничали, понятно за чей счет, и в современной Беларуси. В июне 1942 года, например, было создано Белорусское научное товарищество. Его почетным президентом был гауляйтер Вильгельм Кубе.

При нем истребляли евреев. При нем на нашей территории создавались концлагеря. И много детских. Наши мальчики и девочки были донорами крови для немецких солдат. А сколько карательных операций и сожженных деревень. И ведь не редко чьими руками?

Националистам давали печеньки, говорили, мол, вот-вот придем к власти, и вы так заживете, а взамен просили - предавать своих!

И да, была среди коллаборационистских структур и своя женская лига. Но каждой змагарке, что тогда, что сегодня - сотни настоящих патриоток! Надежда Троян, Мария Осипова и Елена Мазаник - это ведь они ликвидировали Кубе.

Военныйтрибунал. Барановичи, 1962 год. В районе в 40-е было гетто. Туда свозили в основном гражданских за связь с партизанами. Людей зверски пытали: иголками прокалывали язык, подвешивали, спускали собак.

И все под присмотром 13-го Белорусского полицейского батальона СД. Предатели, фашисты, коллаборационисты за это получали зарплату.

Хотя, безусловно, нужно сделать пометку - были и те, кого заставляли убивать. Не ты - так тебя. И в этом разница. Сегодняшних вооруженных "змагароў не прымушаюць". И в этом ужас.

Когда мы видим, допустим, батальон Калиновского, который воюет на стороне киевского нацистского режима и надеется, что свои навыки применит в гражданской войне в Беларуси, не дай бог. Мы понимаем, что их не заставляют, это то, что они хотят и на что работают. Александр Дюков, директор Фонда "историческая память", историк (Россия)