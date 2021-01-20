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План действий на ближайшую пятилетку обсудят делегаты Всебелорусского народного собрания
До масштабного диалога остается меньше месяца. Идет активная подготовка. С какими предложениями идут делегаты на форум, кто будет представлять интересы народа - расскажет Юлия Хмель.
Вкус и качество отечественного мороженого зарекомендовали себя
Инна Кононович, кладовщик фабрики мороженого:
"Камера у нас очень холодная, температура минус 30 градусов. Замерзают щеки, нос и руки, ноги тоже. Работа интересная, конечно. В любом случае, когда тебя спрашивают, где ты работаешь, говоришь, что на фабрике мороженого, это вызывает улыбку у людей. Потому что это вкусно".
На народном форуме Кристина Сорока представит интересы молодого поколения
Алексей Ламекин: Буду стараться отстаивать тему строительства жилья для Минского автомобильного завода
Алексей Ламекин, замдиректора ОАО МАЗ:
"Буду стараться отстаивать тему строительства жилья для Минского автомобильного завода и для района в целом. На сегодняшний день, чтобы снять очередь по Минскому автомобильному заводу, нам надо построить 2000 квартир. 2000 квартир - это 10 высотных домов. Конечно, сразу это мы не может освоить, но хотелось бы помочь нашим сотрудникам в решении данных проблем".
Алексей Ламекин пришел на МАЗ 15 лет назад технологом. Лично занимался модернизацией оборудования и разработкой технологических процессов. А сегодня в его подчинении социальная сфера. На заводе уже поставили и задачи на ближайшую пятилетку: увеличить объемы производства и реализацию продукции почти до 15 тысяч единиц автотехники в год, провести масштабную модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, в том числе построить новый современный корпус по производству пассажирской техники. А также внедрить интеллектуальные цифровые системы управления. О перспективах пищевой промышленности, отечественного машиностроения и образования также будет идти речь на ВНС. До его старта остается чуть меньше месяца.
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