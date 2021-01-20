План действий на ближайшую пятилетку обсудят делегаты Всебелорусского народного собрания

До масштабного диалога остается меньше месяца. Идет активная подготовка. С какими предложениями идут делегаты на форум, кто будет представлять интересы народа - расскажет Юлия Хмель.





Вкус и качество отечественного мороженого зарекомендовали себя

Инна Кононович, кладовщик фабрики мороженого:

"Камера у нас очень холодная, температура минус 30 градусов. Замерзают щеки, нос и руки, ноги тоже. Работа интересная, конечно. В любом случае, когда тебя спрашивают, где ты работаешь, говоришь, что на фабрике мороженого, это вызывает улыбку у людей. Потому что это вкусно".

На народном форуме Кристина Сорока представит интересы молодого поколения

Алексей Ламекин: Буду стараться отстаивать тему строительства жилья для Минского автомобильного завода

Алексей Ламекин, замдиректора ОАО МАЗ:

"Буду стараться отстаивать тему строительства жилья для Минского автомобильного завода и для района в целом. На сегодняшний день, чтобы снять очередь по Минскому автомобильному заводу, нам надо построить 2000 квартир. 2000 квартир - это 10 высотных домов. Конечно, сразу это мы не может освоить, но хотелось бы помочь нашим сотрудникам в решении данных проблем".