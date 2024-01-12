План "Погода" в Гродненской области - на дороги выведены дополнительные наряды ГАИ

ГАИ рекомендует временно отказаться от поездок из-за снегопадов.



На всей территории Гродненской области из-за осложнения метеорологических условий введен план "Погода". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуУГАИ УВД Гродненского облисполкома.



На дороги выведены дополнительные наряды ГАИ, организовано 19 постов из экипажей ДПС. Сотрудники ГАИ осуществляют мониторинг состояния проезжей части и сопровождают снегоуборочную технику.



В ГАИ напомнили, что при движении в снегопад и гололед важно соблюдать безопасную скорость и дистанцию. При проезде пешеходных переходов, закруглений дорог и перекрестков необходимо быть максимально внимательными. В транспорте важно использовать ремни безопасности.

