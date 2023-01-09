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План "Погода" введен в Минске
В связи с осложнением погодных условий в Минске введен план "Погода". Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
При управлении транспортным средством водителям рекомендуется держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Не выполнять без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее, потому что резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль поперек дороги. Обязательно нужно пристегиваться ремнем безопасности.
Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Смотреть по сторонам, не делать резких движений, быть предсказуемыми. В условиях недостаточной видимости необходимо быть заметным на дороге, поэтому на одежде стоит иметь светоотражающие элементы.
В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо звонить по номеру 102.
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