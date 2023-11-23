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План "Погода" введен в Минске и Минской области

Метель накрыла Минск и область. Из-за сильного снегопада, шквалистого ветра и сложной ситуации на дорогах в столице и центральном регионе введен план "Погода". Видимость на дорогах минимальная. Для безопасности водителей на трассах работает спецтехника, расчищает снег, а проезжую часть обрабатывают песчано-соляной смесью.

Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, ГАИ рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и интервал движения, не осуществлять резких маневров, быть максимально осторожными за рулем. При возможности следует вообще отказаться от поездок на собственном авто на далекие расстояния.

Коммунальные и дорожные службы во всех населенных пунктах Минской области оперативно убирают снег, очищают тротуары, пешеходные переходы, дворовые территории. Пешеходам следует быть внимательными во время перехода проезжей части, а водителям необходимо срочно заменить шины автомобиля на зимние. Мелкие ДТП уже фиксируются в столице.

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