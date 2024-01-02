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План "Погода" ввели в Гомельской оласти

План "Погода" ввели в Гомельской оласти

На территории Гомельской области из-за сложных погодных условий введен план "Погода", сообщаетБЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

На большей части юго-восточного региона отмечается понижение температуры воздуха, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог образование гололедицы. В связи с этим объявлен план "Погода". Госавтоинспекторы рекомендуют автомобилистам без крайней необходимости не выезжать на личном транспорте, а тем, кто отправился в путь, быть максимально осторожными.


"Необходимо придерживаться зимнего стиля вождения: отказаться от обгонов, избегать резких торможений, плавно трогаться, сохранять дистанцию и боковой интервал движения",

- пояснили в ГАИ.

Также госавтоинспекторы рекомендуют быть осмотрительными в снегопад пешеходам: "Переходите проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители вас заметили и пропускают. Обязательно дополняйте свою одежду световозвращающими элементами в темное время суток".

В такой период сотрудники ГАИ призывают не оставаться равнодушными и при необходимости оказывать друг другу помощь на дороге. Госавтоинспекторы также нацелены на оказание помощи тем, кто попал в сложную ситуацию на дороге.

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