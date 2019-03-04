План развития Минска утвердили на заседании Мингорисполкома

Каким видят Минск гости и жители столицы - напрямую влияет в целом на имидж страны. Беларусь принимает крупнейшие спортивные, культурные и деловые форумы, и в создании позитивного образа должны работать все составляющие. Кроме того, зеленые зоны - настоящие оазисы для горожан. Они поддерживают экологическую обстановку, выполняют социальную функцию и становятся настоящим произведением искусства. Виктория Антоненкова продолжит.

Луг, огород, беседка, концертный и кинозалы, даже домики для насекомых - все это во дворе самого плотно застроенного района Минска и на площади всего в 550 квадратных метров. Инициатива жителей Каменной Горки помогла родиться уникальному проекту О!ГОРОД. Идея его создания родилась около года назад на одной из открытых встреч Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии. Помочь разбить зеленую зону в своем дворе попросила многодетная мама. В их социальных домах много детей, рядом школа. Да и взрослым зеленая зона пришлась бы кстати.

Инициатива есть, проект согласован, и городская администрация уже выделила землю. Однако до реализации дело пока не дошло. Нужны человеческие и материальные ресурсы. Необходимо закупить скамейки и платформы, клумбы и ящики, гравий, древесину, семена злаковых, цветов и трав, понадобится помощь строителей и волонтеров. И даже небольшого участия будет достаточно, чтобы воплотить уникальную для города инициативу и сделать каменные джунгли ближе к природе.





А в глобальном масштабе, задача ландшафтного дизайна - это продвижение не только города, но и всей страны, как места благоприятного для инвестиций, привлекательного для проведения крупнейших деловых, культурных и спортивных мероприятий. Эти вопросы, в частности, обсуждали во время 6 Минского ландшафтного форума. Он собрал 15 спикеров и более 200 участников.

Мероприятие объединило архитекторов и дизайнеров, бизнесменов, представителей Минскзеленстроя, городской администрации, Министерства строительства и архитектуры. Форум стал не только отличной площадкой для получения новых знаний и опыта, но также для полезных знакомств и налаживания контактов. Ведь многие понимают, что инвестиции в озеленение - это вклад в будущее: города и горожан.



