План сотрудничества на 2024 год подписали военные ведомства Беларуси и России

По итогам заседания совместной Коллегии министерств обороны Беларуси и России, которое 18 октября состоялось в Москве, был подписан план сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь на 2024 год, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Кроме того, на заседании был подписан план работы совместной Коллегии министерств обороны Беларуси и России на следующий год.

Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, со времени последнего заседания совместной Коллегии было сделано немало. "Для развития военного сотрудничества подписано Соглашение между Беларусью и Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Беларуси и России. На практике отрабатывались мероприятия совместной боевой подготовки как в рамках функционирования учебно-боевых центров, так и по вопросам подготовки региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО", - проинформировал Виктор Хренин.

Глава белорусского военного ведомства напомнил, что, согласно принятому лидерами Беларуси и России решению о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси, проводилась работа по оборудованию мест его хранения. Кроме того, велась работа по подготовке личного состава основам его применения. Были также подписаны документы, определяющие порядок его содержания.

"В сфере военно-технического сотрудничества стороны продолжили оказывать друг другу поддержку в поставках необходимых вооружений и военной техники. Отрадно также отметить, что новым направлением нашего взаимодействия является оказание Россией военно-технической помощи Беларуси. В настоящее время ведется работа, в том числе по организации ремонта техники Вооруженных Сил Беларуси на предприятиях российского ОПК", - подчеркнул министр обороны.

Кроме того, добавил он, успешно реализуется сотрудничество в области подготовки военных кадров. Белорусские военнослужащие не только обучаются в ведущих военных вузах Минобороны России, но также на регулярной основе проходят подготовку на различных курсах повышения квалификации в различных учебных центрах Вооруженных Сил России.