Планета готовится встречать Новый - 2022 год

Мир готовится встретить Новый, 2022-й, год. Традиционно, самыми первыми праздник отметят жители острова Киритимати. Куранты там пробьют уже через несколько часов. Затем он наступит в Новой Зеландии, крайней восточной части России и Австралии, на 5 часов раньше белорусов поднимать бокалы шампанского будут жители Пекина, за 3 часа до нашего празднования Нового года салюты прогремят в Нур-Султане.

В 11 вечера по нашему времени 2022-й встретят в Грузии, Армении и Азербайджане. А вот в Литву, Латвию и Украину Новый год придет спустя час уже после нашего празднования, еще через два часа его отметят большинство стран западной и центральной части Европы, через 11 часов - в Лос-Анджелесе. Ну а завершится празднование, как и начиналось, в Тихом океане. Последними Новый год встретят жители американского Самоа.

