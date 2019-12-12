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Планируете путешествия - посмотрите на список самых дорогих, которые бронировали белорусы в 2019 году

Список самых дорогих путешествий, забронированных белорусами на этот год, составили аналитики. Эксперты одного из туристических поисковиков проанализировали ранние зимние бронирования с вылетом из Беларуси. По данным исследования, первое место в роскошном рейтинге заняла пара столичных туристов, которые купили авиабилеты в бизнес-класс из Минска на побережье Атлантического океана, в Майами, за 13 тысяч рублей в обе стороны.

В целом же, в первой тройке самых дорогих перелетов стали рейсы в США, Таиланд и на Бали. Также в десятку самых дорогих бронирований вошли перелеты в Мексику, Малайзию, Бразилию и на Кубу, Мальдивы, Занзибар, Бангкок.

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