Будет ли увеличена стоимость обучения в вузах Беларуси в 2024 году, рассказал представитель Министерства образования

Повышение стоимости обучения в вузах в этом году не планируется. Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель министра образования Александр Баханович, сообщает БЕЛТА.

Зачисление на платную форму обучения в вузах завершилось 3 августа, всего студентами-платниками стали более 16 тыс. абитуриентов. Однако приемная кампания в сельскохозяйственные вузы на заочную форму будет проведена в ноябре-декабре, принять туда планируется около 2,4 тыс. абитуриентов, в том числе около 900 - на бюджет. Поэтому окончательная общая цифра платников станет известна позже. Что касается стоимости платного обучения, то Александр Баханович подчеркнул, что повышение в этом году не планируется.