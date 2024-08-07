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Будет ли увеличена стоимость обучения в вузах Беларуси в 2024 году, рассказал представитель Министерства образования

Будет ли увеличена стоимость обучения в вузах Беларуси в 2024 году, рассказал представитель Министерства образования

Повышение стоимости обучения в вузах в этом году не планируется. Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель министра образования Александр Баханович, сообщает БЕЛТА.

Зачисление на платную форму обучения в вузах завершилось 3 августа, всего студентами-платниками стали более 16 тыс. абитуриентов. Однако приемная кампания в сельскохозяйственные вузы на заочную форму будет проведена в ноябре-декабре, принять туда планируется около 2,4 тыс. абитуриентов, в том числе около 900 - на бюджет. Поэтому окончательная общая цифра платников станет известна позже. Что касается стоимости платного обучения, то Александр Баханович подчеркнул, что повышение в этом году не планируется.

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов отметил, что 14 вузов страны из 46 уже закрыли платный прием, выполнив его в полном объеме. "Оставшиеся вузы максимально близки к выполнению своих цифр приема", - добавил он.

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