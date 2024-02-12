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Планируется построить 4,4 млн кв. м жилья: в Минстройархитектуры рассказали о приоритетах в структуре жилищного строительства на 2024 год
Первый заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец после заседания коллегии ведомства по итогам 2023 года рассказал о приоритетах в структуре жилищного строительства на 2024 год, сообщает БЕЛТА.
"В этом году в Беларуси планируется построить 4,4 млн кв. м жилья. Сейчас мы обсуждаем его структуру: количество жилья для многодетных семей, арендного жилья, в разрезе регионов и т.д. Приоритеты прежние - жилье для нуждающихся", - отметил Олег Швец.
12 февраля Министерство архитектуры и строительства подводит итоги деятельности за 2023 год. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, руководство Минстройархитектуры, руководители подведомственных организаций, заместители председателей облисполкомов и другие ответственные специалисты.
Фото: pexels.com