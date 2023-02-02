Планируется усовершенствование порядка взыскания долгов по решению суда в доход государства

В 2022 году есть положительные сдвиги в деятельности судебных исполнителей. Есть существенные изменения в нормативно-правовых актах, которыми руководствуются судебные исполнители. Перед судебными исполнителями в этом году мы ставим еще более значимые задачи, которые должны быть выполнены в рамках законодательства Республики Беларусь. Основная задача: те исполнительные производства, которые приняты, должны быть, безусловно, выполнены. И это касается и материальных средств, и других моментов, касающихся решений судов.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси