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Планируется усовершенствование порядка взыскания долгов по решению суда в доход государства
В Беларуси планируется усовершенствовать порядок взыскания долгов по решению суда в доход государства. Подведение итогов работы органов принудительного исполнения за 2022 год прошло в учебном центре МВД в Горанях.
На встрече обсудили и планы на текущий год. Акцент сделали на вопросах качества и оперативности решения задач, стоящих перед судебными исполнителями, отметил министр юстиции Сергей Хоменко. В этом году предстоит большая работа по повышению имиджа судебных приставов. В том числе планируется появление новых образцов рабочей формы, символики и званий.
В 2022 году есть положительные сдвиги в деятельности судебных исполнителей. Есть существенные изменения в нормативно-правовых актах, которыми руководствуются судебные исполнители. Перед судебными исполнителями в этом году мы ставим еще более значимые задачи, которые должны быть выполнены в рамках законодательства Республики Беларусь. Основная задача: те исполнительные производства, которые приняты, должны быть, безусловно, выполнены. И это касается и материальных средств, и других моментов, касающихся решений судов.
"Мы уже с середины года проработали ряд правильных управленческих решений, которые позволили более эффективно работать и с должниками, и с взыскателями. Больше начали выходить на административный участок, чтобы изучать имущественное положение граждан. Назрела необходимость ускоренного производства исполнительных производств. Снижения нагрузки на судебного исполнителя, больше использовать возможности IT-технологий, - так называемая информатизация. Очень много времени у судебного исполнителя уходит на обработку текущих документов и меньше времени остается на "живую" работу с людьми. Если мы уйдем в цифру, эти процессы автоматизируем, то, соответственно, высвободим время у судебного исполнителя, будем более качественно работать с людьми", - рассказал Сергей Никель, начальник главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Беларуси.
Всего за 2022 год судебные приставы взыскали 1,7 млрд рублей. Для повышения эффективности работы органов принудительного исполнения укрепляется материально-техническая база, совершенствуется автоматизированная информационная система для улучшения контроля за исполнением судебных решений на местах.
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