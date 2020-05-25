В особом режиме сейчас работают поликлиники. Там усилены меры безопасности. Перераспределены потоки пациентов, медики консультируют по телефону, проводится регулярная дезинфекция помещений, временно прекратились плановые приемы. Насколько удалось медикам приспособиться к новому рабочему ритму? Какую помощь оказывают на дому, выяснял Александр Лучонок.



На том конце провода пациент. Он находится дома и у него подтвержден COVID-19. Кроме наблюдения у специалиста больной нуждается в медпомощи. Но прийти на прием не может. Регистратор консультирует и направляет бригаду.



К пациентам с СOVID-19 приезжают специализированные мобильные бригады

Бригаду направляют в зависимости от диагноза. В этом случае, как и полагается, врачи в полной амуниции: защитные комбинезоны, перчатки, очки, респираторы.

Терапевт Елена Игнатович за смену обходит около 15 пациентов. На период пандемии переквалифицировалась в инфекциониста. Доставляет лекарства, отслеживает, как протекает болезнь, делает биологический забор анализов.

В лабораториях поликлиник делают тесты на СOVID-19

Проверить, болен ли пациент СOVID-19, можно и прямо в поликлинике. Здесь расположилась лаборатория. Экспресс-тесты позволяют выявить наличие инфекции буквально за полчаса. Для процедуры нужна только кровь пациента. Результат покажет количество полосок. Одна - пациент здоров. Две - тест на СOVID положительный.

Плановые посещения поликлиник временно ограничены

Что касается изменений работы поликлиники. Антисептики возле каждого входа, повсюду наглядная информация о коронавирусе: временно прекращены профилактические осмотры.

Те, кому необходимо попасть в поликлинику, должны приходить в строго назначенное время. Прием у специалистов по-прежнему проводится в две смены: 8:00 до 20:00.

Сейчас во всех поликлиниках организованы отдельные входы для пациентов с признаками ОРВИ и записанных на КТ легких, то есть с подозрением на пневмонию. Это позволяет максимально минимизировать контакты между больными и врачами, избежать очередей и ненужных скоплений людей. Все, у кого есть симптомы коронавируса, полностью минуют коридоры и сразу с улицы попадают на прием в инфекционный блок.

В этой обособленной части поликлиники на момент съемок пациентов не оказалось. По словам врача-инфекциониста, в день бывает в среднем 15-20 обращений. Проводят осмотр, бесконтактно измеряют температуру, пульсоксиметром определяют насыщенность кислорода в крови.

После каждого пациента медоборудование обрабатывают. Каждые два часа проводят влажную уборку. По сути, процесс обеззараживания не останавливаются ни на секунду.

Помощь в новом формате

Записаться на прием, заказать рецепт или выписку из карты можно онлайн, большинство процедур проводятся дистанционно -технологии позволяют. Однако, если проблемы со здоровьем более серьезные, пациентам, конечно же, помогут по-прежнему в поликлинике. Ведь качественная оценка состояния больного и правильный курс лечения способны победить любую болезнь.