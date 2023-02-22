Плановые учения проходят в органах пограничной службы

Усиление охраны госграницы, выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований, а также борьба с диверсионно-разведывательными группами.

В органах пограничной службы продолжаются плановые учения. Их цель - проверка готовности частей к практическим действиям. А основные задачи - совершенствование боевой и мобилизационной готовности территориальных органов погранслужбы и повышение уровня готовности звена оперативного управления.