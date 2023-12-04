Плановые занятия по боевой готовности начались в Вооруженных Силах Беларуси

В Вооруженных Силах Беларуси начались плановые занятия по боевой готовности. Армейские будни стартовали после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. Например, на Борисовском полигоне курсанты общевойскового факультета Военной академии приступили к сдаче экзаменов по вождению боевых машин. Армейцы преодолевают специальную трассу в 4,5 км. На пути - минно-взрывные заграждения, противотанковые рвы, колейный мост.