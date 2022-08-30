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Плановый ремонт первого энергоблока БелАЭС завершится в ближайшие дни
Энергетическая безопасность в приоритете. Планово-предупредительный ремонт на первом энергоблоке БелАЭС должен быть завершен в ближайшие дни. Это сообщил сегодня премьер-министр Роман Головченко на встрече с руководством Росатома. Работы выполняются российскими и белорусскими специалистами, и для нас это хороший опыт освоения новых технологий.
Как отметил премьер, сейчас важно успешно сдать проект по действующему контракту. Речь о втором энергоблоке БелАЭС, в основе - надежность и безопасность на весь срок эксплуатации. За этим пристально наблюдают и соседи, и мировое ядерное сообщество.
По поручению Президента Беларуси создана и рабочая группа, которая изучает целесообразность, в первую очередь экономическую, строительства дополнительных энергоблоков. Но это, как подчеркивают в Совмине, дело не ближайшей перспективы.
Фото: БелТА
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