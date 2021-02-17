Тот случай, когда за экзотикой далеко ехать не надо! Плантацию орхидей вырастил белорусский пенсионер из Гомеля.Владимир Гуценков, владелец фермерского хозяйства из поселка Костюковка, поделился эксклюзивными кадрами из своей теплицы, ведь орхидеи в Беларуси выращивают разве что в ботанических садах, а продают привезенные из Нидерландов или других европейских стран. Цветут экзотические цветы как раз в январе - феврале. Сейчас в теплице уже около 20 сортов и в целом примерно 100 кустов орхидей.