Планы НАТО, третью мировую и реинкарнацию понятия "грузинский снайпер" обсудят в "Клубе редакторов"

Беларусь выстраивает свою архитектуру безопасности. Планомерная работа на высшем уровне идет в соответствии с вызовами времени.

На континенте продолжается глобальное передвижение вооружений и людей. И Европа, которая так любит декларировать принципы гуманизма, все чаще сталкивается с неожиданными очагами напряженности. К примеру, украинские беженцы в Польше скоро могут стать самой настоящей катастрофой для принимающей стороны.