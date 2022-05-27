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Планы НАТО, третью мировую и реинкарнацию понятия "грузинский снайпер" обсудят в "Клубе редакторов"

Беларусь выстраивает свою архитектуру безопасности. Планомерная работа на высшем уровне идет в соответствии с вызовами времени.

На континенте продолжается глобальное передвижение вооружений и людей. И Европа, которая так любит декларировать принципы гуманизма, все чаще сталкивается с неожиданными очагами напряженности. К примеру, украинские беженцы в Польше скоро могут стать самой настоящей катастрофой для принимающей стороны.

А также планы НАТО, разговоры политиков о третьей мировой и реинкарнация понятия "грузинский снайпер". Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".

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