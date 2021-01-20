Планы регионов на развитие: повышение уровня и качества жизни людей

Больше возможностей будет и в плане поддержки семей. О планах регионов на развитие расскажет Андрей Ястребов.



Улучшенные технические характеристики, вместо прямоугольного сечения стрелы - овоидное. Краны грузоподъемностью 25 и 32 тонны - аналогов таким машинам в Беларуси нет. Новый модельный ряд на Могилевтрансмаше.





Инновации, расширение географии поставок - приоритет и для сельхозмашиностроения

Бобруйскагромаш. Его технику знают в 50 странах мира, недавно портфель заказов предприятия расширили Вьетнам, Китай и Венгрия. Ежегодно по 6-7 новых разработок. И постоянная модернизация. И если в 2019 году сумма инвестиций в производство составила около 3 миллионов рублей, то в 2020 - свыше 7,5. Итог года - темп роста внутреннего регионального продукта составил 100,9 %. Кстати, это лучший показатель по стране.

Руслан Страхар, зампредседателя Могилевского облисполкома:

"Для укрепления экономического роста мы сконцентрируем усилия на росте экспорта, повышении эффективности реального сектора экономики. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Через повышение эффективности мы будем обеспечивать рост заработной платы и в целом благосостояние населения региона".

И на такие предприятия будет сделана ставка и в дальнейшем. Более того, в планах создание первой в стране госкорпорации в сфере сельхозмашиностроения. По словам специалистов, это позволит объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы финансового оздоровления и повысить отдачу от государственных активов.

Еще одно направление в развитии регионов - повысить уровень и качество жизни людей

Андрей Москалев, зампредседателя Могилевского горисполкома:

"При строительстве жилья учитываем комплексный подход, в том числе в строительстве социальных объектов, спортивных, объектов образования. Чтобы не получилось так, что жилой дом построен, но инфраструктуры нет. Сейчас микрорайон Спутник-2 мы застраиваем. Будем строить и садик на 240 мест. Самое главное, чтобы человек не чувствовал разницы, живет он в центре или на окраине".

Заветные ключи в руках. Семья Чепиковых сейчас впервые увидит свой новый дом. Третий подъезд, третий этаж и трехкомнатная квартира в новостройке.Несколько лет Анастасия и Андрей с детьми кочевали по съемным квартирам. Стояли в очереди на жилье, пока не появился третий ребенок. Приятный бонус, говорят, что новоселье отметят в родном поселке. В город никогда не стремились. Поселок Большевик почти в 30 километрах от Гомеля. В перспективе он станет спутником областного центра. Но здесь уже создана вся инфраструктура: детские сады, школы, Дом культуры, несколько предприятий, сеть магазинов и рейсовое сообщение с Гомелем. Поэтому в программе о развитии регионов запланировано нуждающимся в улучшении жилищных условий без очереди предлагать жилье в малых городах и селах. К слову, строить новые жилые массивы будут по зеленым технологиям. Многие из многоэтажек возведут по новым проектам - с электроотоплением и автономными электрокотельными.

В приоритете останется и соцподдержка многодетных семей

При этом важным новшеством может стать решение выдавать семейный капитал при рождении второго ребенка.Эффективность такой меры государственной поддержки многодетных, как семейный капитал, доказана цифрами - количество детей, рожденных третьими и последующими, в Беларуси растет.

Новый импульс получит и медицина