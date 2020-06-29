Платье мильфлер. Принт, который переселился с гобеленов на одежду

Антиобраз

Романтичное платье с мелким цветочным рисунком мильфлер всегда актуально летом. С джинсовой курткой и кроссовками оно вполне себе дружит. Но такой образ давно ушел в массы и уже поднадоел. А с цветочным платьем в этом сезоне можно и нужно экспериментировать.

Что в тренде?

Мелкие цветочки - одна из популярных разновидностей флористического принта. Мильфлер с французского "тысяча цветов". Этот рисунок сначала использовался для декора стен. Но постепенно принт переселился с гобеленов на одежду. А в 60-х стал частью дресс-кода хиппи.

Возможно, поэтому долгое время принт считался довольно легкомысленным и применялся чаще для нижнего белья и детского гардероба. Но сейчас мильфлер заслуженно находится в трендах.

Трендовый образ № 1

А этим повседневным образом уже можно удивить. Джинсовку сменила кожаная косуха, и модная история стала гораздо интереснее. Но есть небольшой секрет: это цветовое сочетание. Сумка и крутка у нас не банально черные, а интересного глубокого зеленого цвета. Природный принт, природный цвет, природные фактуры – полная гармония.

Трендовый образ № 2

Очаровательный летний образ в стиле новая женственность. К платью подбираем шляпу с лентами - принт в принт. Излишнюю наивность приглушаем спокойным летним плащом. И расставляем акценты: маленькая сумочка и босоножки на каблуке цвета фуксии. Кстати, он очень созвучен цветочной теме. Образ получился легкий и стильный.

Модные выводы

Платье в мелкие цветы, джинсовая куртка и кроссовки - привычный и ничем не примечательный комплект. Простовато. А если деним заменить косухой бутылочного оттенка и добавить кожаную сумочку в тон, получится свежий актуальный образ.