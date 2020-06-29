3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Платье мильфлер. Принт, который переселился с гобеленов на одежду
Антиобраз
Романтичное платье с мелким цветочным рисунком мильфлер всегда актуально летом. С джинсовой курткой и кроссовками оно вполне себе дружит. Но такой образ давно ушел в массы и уже поднадоел. А с цветочным платьем в этом сезоне можно и нужно экспериментировать.
Что в тренде?
Мелкие цветочки - одна из популярных разновидностей флористического принта. Мильфлер с французского "тысяча цветов". Этот рисунок сначала использовался для декора стен. Но постепенно принт переселился с гобеленов на одежду. А в 60-х стал частью дресс-кода хиппи.
Возможно, поэтому долгое время принт считался довольно легкомысленным и применялся чаще для нижнего белья и детского гардероба. Но сейчас мильфлер заслуженно находится в трендах.
Трендовый образ № 1
А этим повседневным образом уже можно удивить. Джинсовку сменила кожаная косуха, и модная история стала гораздо интереснее. Но есть небольшой секрет: это цветовое сочетание. Сумка и крутка у нас не банально черные, а интересного глубокого зеленого цвета. Природный принт, природный цвет, природные фактуры – полная гармония.
Трендовый образ № 2
Очаровательный летний образ в стиле новая женственность. К платью подбираем шляпу с лентами - принт в принт. Излишнюю наивность приглушаем спокойным летним плащом. И расставляем акценты: маленькая сумочка и босоножки на каблуке цвета фуксии. Кстати, он очень созвучен цветочной теме. Образ получился легкий и стильный.
Модные выводы
Платье в мелкие цветы, джинсовая куртка и кроссовки - привычный и ничем не примечательный комплект. Простовато. А если деним заменить косухой бутылочного оттенка и добавить кожаную сумочку в тон, получится свежий актуальный образ.
Если платье с рисунком мильфлер дополнить шляпкой с похожим принтом, бежевым летним тренчем и акцентными деталями цвета фуксии, получится запоминающийся романтичный лук.
Президент
Все
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Лукашенко рассказал, что необходимо, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты
Политика
Все
Общество
Все
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов