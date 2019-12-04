Платежный сервис Apple Pay запустили новые банки Беларуси

Теперь яблочной технологией можно будет воспользоваться еще в 11 финансовых учреждениях нашей страны. Напомним, официально услуга стартовала 19 ноября. Всего за две с половиной недели существования сервиса в Беларуси к нему подключились 15 тысяч пользователей. Apple Pay позволяет платить за покупки бесконтактно с помощью iPhone, Apple Watch, а также iPad и iMac.



