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Платежный сервис Apple Pay запустили новые банки Беларуси
Теперь яблочной технологией можно будет воспользоваться еще в 11 финансовых учреждениях нашей страны. Напомним, официально услуга стартовала 19 ноября. Всего за две с половиной недели существования сервиса в Беларуси к нему подключились 15 тысяч пользователей. Apple Pay позволяет платить за покупки бесконтактно с помощью iPhone, Apple Watch, а также iPad и iMac.
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