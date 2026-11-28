Общенациональная платформа "Народная пятилетка" с начала запуска уже аккумулировала почти 65 тыс. предложений, в том числе стратегического характера, от граждан нашей страны. Такие данные представили в Белорусском институте стратегических исследований.

В преддверии Всебелорусского народного собрания там прошел большой экспертный диалог. Время сверить часы и проанализировать, как работает обновленный конституционный институт сегодня и какие запросы общества должны лечь в основу стратегических решений.

В мире, где политические системы все чаще сталкиваются с турбулентностью и кризисом доверия, Всебелорусское народное собрание выполняет роль стратегического стабилизатора. Вместе с ролью ВНС в определении будущего страны растет и доверие населения к нему. Напомним, по данным социологического исследования, это подтвердили более 70 % белорусов.

Екатерина Речиц, аналитик БИСИ, руководитель Центра анализа гражданских инициатив "Народная пятилетка":

"На платформе регулярно проводятся онлайн-исследования, в которых уже приняли участие более 300 тыс. человек. И самое ценное в этом проекте, как в формате работы с населением и обратной связи, то, что это не только количественный срез общественного мнения, но и качественный. Он позволяет действительно выявить актуальные запросы и ожидания людей и аккумулировать их предложения, которые могут быть учтены в работе государственных органов. Прямая речь - это благодатный материал для последующего анализа, и на сегодняшний день накоплено уже около миллиона комментариев людей по различным тематикам".

На платформе "Меркаванне.бел" в рамках проекта "Народная пятилетка" уже стартовал онлайн-опрос об ожиданиях граждан от предстоящего ВНС. Принять участие может каждый житель Беларуси. Опрос анонимный. Ответы участников проанализируют и учтут при подготовке информационно-аналитических материалов.