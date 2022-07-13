Платформа "Мой город" в Жодино - какие опции доступны пользователям смарт-приложения

Вся инфраструктура в мобильном телефоне! Жодино присоединился к платформе "Мой город". Это пилотный сервис для более комфортного взаимодействия между населением и разными организациями. Так, например, пользователи смарт-приложения смогут записаться на прием в горисполком или вызвать аварийную бригаду, уточнить режим работы магазинов или познакомиться с культурной афишей. Все можно сделать за пару кликов. Для более удобного интерактива городскую экосистему структурировали по видам деятельности. Образование и бизнес, медицина, спорт, туризм - всего более чем 40 модулей.

Разрабатывать концепцию "умного города" в Жодино начали два года назад: интерактивная платформа ускорила процесс. Уже сейчас в приложении доступно около 90 объектов: проект продолжат развивать. Кстати, к цифровой трансформации присоединились и другие регионы. Мобильное приложение доступно для всех.