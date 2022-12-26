Платиновые издания Беларуси пополнили фонды Национальной библиотеки Таджикистана

Культурная дипломатия, которая не на бумаге, а на деле! Платиновые издания Беларуси, что в редких тиражах и в статусе энциклопедий, сегодня переехали в Национальную библиотеку Таджикистана. Собрание в 33 книги лично передал Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма. Инициатива дарения бесценных "умных" посылок - уже традиция. Что в очередной раз увидела Лидия Заблоцкая?

Душанбе в переводе с таджикского - "понедельник", "второй день после главного дня отдыха". А города бы в принципе не существовало, если бы 97 лет назад не зародилась традиция каждый понедельник разворачивать здесь базары! Белорусы уважительно учли все нюансы исторической справки. И потому - книжная посылка сегодня кстати. Наш бесценный товар - знания - уважаемому родственному купцу.

60 кг ликбеза о душе белорусской. Чтобы тактильно ощутить наше достояние за тысячи километров - в этом суть эксклюзивной коллекции в 33 больше чем книги. Листая, попадаешь в замок Радзивиллов, Музей народных ремесел или и вовсе на тренировку к Александру Медведю. А после, правда, глазами ощутишь на "смак" гречневую затирку и классические драники. Для сторонников истории без привираний - последние данные о геноциде белорусского народа, а для строящих независимый Таджикистан - история создания Дня народного единства. Многое только вышло из печати, часть - издания лимитированные.

Есть произведение Янки Купалы, которое переведено на таджикский язык. Серьезное внимание уделено и такому виду культуры, как ткачество, потому что мы знаем, что для таджиков это близко - им будет это интересно, есть даже у нас книга "Сіла зямлі" - про Беловежскую пущу. Ее вообще нет в продаже. Книги на самом деле очень интересные. Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

Расшифровку к культурному коду белорусов подготовил Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма. Это личная инициатива председателя - сдавать пароли и явки тем нациям, кто жаждет расширить кругозор о Синеокой. Эстафета от Новой Александрийской библиотеки Египта - Национальной библиотеке Таджикистана. Посылка прилетела заранее. Но премьера на всеобщее обозрение - сегодня. К стеллажам с буквенной и визуальной экзотикой пристальное внимание.

После советского времени, к сожалению, уже вырастает то поколение, которое не знает, что такое Беларусь. Экземпляры, представленные сегодня, и будут находиться в Национальной библиотеке. Они тоже носят познавательный характер. Открыв эти книги, человек увидит, что собой представляет Республика Беларусь, ее экономика, ее культура. Виктор Денисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане

В зарубежном зале есть именной стеллаж белорусских книг. Увы, скромная мозаика обложек устарела и поблекла. Белорусское книгопечатание давно на десять голов выше. Потому впору экспозицию реформатировать.

"У нас 4,5 млн, а вместимость 10 млн книг, мы в процессе наполнения, каждый год приобретаем, покупаем, - поделился Файзализода Джумахон Хол, директор Национальной библиотеки Таджикистана. - Очень благодарны Республике Беларусь, которая нам подарила эти книги. Действительно, эти книги новые, которых у нас нет в фондах библиотеки, эти книги найдут своего читателя".

Торжественная передача коллекции стала прологом двусторонних встреч. Профильные профсоюзы Беларуси и Таджикистана - друзья давние. Чтобы обновить "точки соприкосновения" -открытый диалог без лишнего официоза. Мир вошел в полосу турбулентности, что сказывается и на решениях работодателей, и настроении подчиненных. Потому главная тема - механизмы защиты людей.