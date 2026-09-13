Платные стоянки и новые паркинги: как в Минске решают проблему хаотичных парковок во дворах

Если на белорусских полях аграрии борются за общий каравай, то в столичных дворах каждый вечер разворачивается своя битва - парковочная. Здесь каждый метр асфальта буквально на вес золота, а самые заветные места - прямо у подъезда. Главная цель многих водителей - втиснуться любой ценой, пусть даже вразрез с правилами.

Если вернутся к цифрам, почти 60 % белорусов гордятся чистотой и благоустройством белорусских городов. Причем 62,7 % опрошенных довольны тем, как обустроены их дворы и детские площадки. Получается, что статистику и этот самый уют люди порой портят сами прямо под окнами. Не потому ли в том же социсследовании именно жители Минска ощущают себя наиболее несчастливыми?

Проблема хаотичных стоянок в жилых кварталах назрела давно. Разгрузить минские дворы от "океана автомобилей" - такую задачу перед столичными властями поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Вопрос нужно решить поэтапно и без запретов.

Каждый вечер минские дворы играют в одну и ту же азартную игру - парковочный тетрис, где игровое поле - площадка с асфальтовым покрытием, а в роли фигур - седаны, кроссоверы и микроавтобусы. Каждый вечер можно увидеть необычные комбинации: запирают соседей "наглухо", выстраивают вторые эшелоны, авто ставят посреди дороги, а самые предприимчивые "бронируют" золотые метры мотоциклом.

Микрорайон быстрорастущий. Жильцов много, а машин еще больше. Принцип "одна семья - одно машино-место" звучит красиво, но на деле это не так. Водители паркуются "как удобно и поближе к двери". По совести или строго по правилам - каждый решает сам. Тотальное автохамство или вынужденная мера? Пожалуй, и то, и другое.

Паркинги в районе есть, и их продолжают активно строить. Подземные и современные многоярусные комплексы рассчитаны на тысячи машин. Однако они стоят полупустыми. Причины две: цена и расположение. Прайс везде разный, но дешевле 2 тыс. евро машино-место здесь вряд ли найдешь. Иметь свое законное оплаченное место выгодно, но не каждый готов платить. Второй фактор - пресловутый комфорт. Водители просто не хотят идти лишние 300 м от крытой стоянки. Куда проще оставить авто бесплатно у себя во дворе.

Море автомобилей заметно и в старых районах Минска: Кунцевщина, Малиновка, Сухарево, Зеленый луг.

Советские дворы проектировали совсем по другой логике: с зонами отдыха и детскими площадками, а не как стоянки для десятка машин. Эти узкие улочки использовались для проезда мусоропровода и другой специальной техники.

В Советском Союзе двор был второй семьей, но уровень автомобилизации вырос в десятки раз. Сегодня реалии совсем иные: советские хрущевки буквально утопают в шеренгах припаркованных машин.

Разгрузить дворы жилых домов от большого количества машин - такую задачу руководству Минска поставил Президент. Вопрос нужно решить постепенно и без жестких запретов. Ведь как в новых, так и в старых районах нехватка парковочных мест - проблема не новая. Один из главных трендов последних лет - постепенное возвращение автомобилистов на специализированные стоянки. Из 29 тыс. мест сейчас свободны 3,5 тыс.

Андрей Зырянов, гендиректор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки":

"Государственное объединение "Гаражи, автостоянки и парковки" управляет 115 городскими автомобильными стоянками, включая 7 многоуровневых. Охраняемая стоянка - это инженерное сооружение. Как я говорил, она имеет забор, закрытый контур, систему доступа, охрану. Мы отвечаем за поставленные к нам транспортные средства и за их сохранность".

Около 200 тыс. автомобилей ежедневно въезжают в Минск из регионов. Логичное решение разгрузить центр "перехватывающими" парковками. Задумка хорошая: оставить авто на въезде в город и пересесть на общественный транспорт, при этом сэкономив время в пробках. Но автовладельцы эту логику пока не разделяют, так как многие даже не слышали о них.

Поэтому многие водители делают свой выбор в пользу "народного перехвата" - парковки у торговых центров. Одна из самых загруженных автоплощадок находится у станции метро "Могилевская". Локация идеальная: рядом метро, остановка общественного транспорта и большое количество магазинов.

Понять, кто приехал за покупками на полчаса, кто бросил машину на весь день и уехал по своим делам в город, сложно. Но факт остается фактом: даже в будний день свободных мест здесь практически нет.

Также у торгового центра есть и свой подземный паркинг. Он рассчитан на более чем 400 машино-мест. Здесь есть свой тариф. Первые три часа обойдутся бесплатно, а уже за каждый четвертый последующий час придется заплатить 1 рубль.

Выезд из Минска в районе станции метро "Могилевская" - один из самых загруженных по транспортному потоку. Разгрузить автодвижение поможет новый проект. Рядом вместо автостанции "Автозаводская" планируют возвести новый автовокзал, а сам транспортный хаб дополнят вместительной "перехватывающей" парковкой.

Новая временная "перехватывающая" стоянка сейчас строится на пересечении ул. Лейтенанта Кижеватова и ул. Серова. Рассчитана она на 158 машино-мест. Также здесь установлено 15 зарядных станций для электромобилей. Работы планируют завершить к ноябрю.

Эдуард Томильчик, глава администрации Октябрьского района г. Минска:

"Уложено 30 % подстилающего полотна, ведутся трамбовочные работы. Кроме того, ведутся работы по установке борта и прокладке коммуникаций. На объекте работают порядка 9 единиц техники и 20 рабочих".

Объект находится в подходящем месте. Здесь можно оставить свой автомобиль, а потом пересесть на общественный транспорт. Буквально в пару метрах находится остановка общественного транспорта, а буквально в шаговой доступности находится и станция метро "Слуцкий Гостинец".

Помимо этого в Минске продолжают расширять сеть платных парковок. В ближайшее время новые места оборудуют сразу по двум адресам - на ул. Захарова и на Партизанском проспекте.

Сейчас парковочная карта Минска насчитывает 87 платный парковок - 80 открытых и 7 закрытых. Общая вместимость - более 9 тыс. машино-мест, к концу 2026 года цифру планируют увеличить до 10 тыс.

Платный режим ускорил ротацию автомобилей, свободных парковочных мест в центре города стало в разы больше.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Это позволило упорядочить работу именно в центре города. Потому что стояло очень много автомобилей, которые просто оставляли в центральной части города. Сейчас, с учетом введения платных парковок, они уже направляются на стоянки, парковки, паркинги. А места для этого есть в городе. Сегодня более 20 тыс. свободных мест в паркингах, на стоянках. Мы будем продолжать эту работу. Сейчас подготовлена концепция по зарядным станциям. В ближайшее время она будет принята. Будем обеспечивать паркинги, стоянки именно зарядными устройствами".

Строительство современных паркингов, расширение сети стоянок и развитие "перехватывающих" узлов - все это реальные инструменты, способные разгрузить как городские магистрали, так и тесные дворы. Сработают ли подходы, покажет время, однако во главе угла проблемы стоит культура мышления самих водителей.