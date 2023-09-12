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Платошкин: Сближение Индии и США очень сильно настораживает
Доктор исторических наук Николай Платошкин заявил, что сближение Индии и США очень сильно настораживает, сообщает БЕЛТА.
"Меня лично настораживают двусторонние переговоры Индии и Соединенных Штатов по созданию транспортного коридора в обход и России, и Китая, - сказал Николай Платошкин. - Понимаете, все эти встречи сами по себе длятся минут 40, иногда час. Ну, собрались все, заранее уже подготовлена декларация. Она уже месяц как подготовлена. Все говорят: поддержим? Поддержим. Каждая из сторон выступает максимум минут пять, наверное. Но на полях этого саммита проходят двусторонние переговоры. Меня сближение Индии и Соединенных Штатов очень сильно беспокоит".
Эксперт подчеркнул, что в советские времена Индира Ганди (единственная женщина премьер-министр Индии - прим. БЕЛТА) была для нас более лучшим союзником, чем многие лидеры социалистических стран. Это все прекрасно помнят. И что ориентировалась Индия в своей внешней политике, в закупках оружия, в индустриализации только на Советский Союз. И я больше могу сказать, у них в Конституции даже было написано, что цель Индии - это социализм. Но сейчас ничего этого, к сожалению, нет, и американцы у нас там активно все перехватывают. Это меня беспокоит", - дополнил он.
Фото:Unsplash
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