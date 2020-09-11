Плавное снижение цен на жилье в столице продолжается

За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, квартиры на вторичке Минска подешевели, пусть и незначительно - на десятую процента, в итоге 1 398 долларов стоит квадратный метр. Новостройки также упали в цене и также незначительно. Минус две десятых процента, в итоге на первичке столицы цена квадрата сегодня 1 327 долларов. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сегодня составляет 71 $, это максимальное значение за два с половиной месяца.



