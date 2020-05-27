Плазму для лечения коронавируса заготавливают в Молодечно

Поделиться иммунитетом буквально за полчаса. Жители Минской области могут стать донорами плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Биоматериал, который помогает сохранить жизнь, накапливают на областной станции переливания крови.



Туда уже обратилось несколько десятков человек, которые преодолели COVID-19. Компоненты с антителами используют в самых сложных случаях. Но своеобразный архив биоматериала создают в каждом регионе. Как это происходит, увидела Александра Кавелич.



Жалобы именно на такие симптомы Татьяна не раз слышала во время своей работы. А потом и сама фельдшер скорой помощи временно стала пациентом. С диагнозом "коронавирус" провела в больнице 11 дней. И как только стало возможно, жительница Молодечно поспешила поделиться своим иммунитетом.



Накопление плазмы в областной станции переливания крови начали неделю назад. За это время полезными клетками поделились 40 жителей из разных городов центрального региона.



Сама технология хранения компонентов крови очень сложная. Обычно ради безопасности пациентов плазма полгода находится в своеобразном карантине. Сейчас ускорить процесс помогает уникальная техника, которая есть всего в нескольких клиниках страны.



Отсюда плазму отправят в Республиканский центр трансфузиологии. Там биоматериал очистят и заморозят при очень низкой температуре. В специальных боксах он можно храниться несколько лет, но сейчас, конечно, не тот случай. Иммунитет, как правило, находит нового владельца через несколько дней.



Определять тех, кому может понадобиться такая помощь, стали и в Молодечно. Для этого открыли новую ПЦР-лабораторию. Чтобы получить результат, специалистам требуется примерно 6 часов.



С высокоточным оборудованием помогли институты Академии наук. Теперь в Молодечно попадают анализы из 4-х районов Минской области. Это позволило снизить нагрузку со столичных лабораторий.



