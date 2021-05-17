Плазму крови привитых от COVID-19 начнут заготавливать в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Это достаточно ресурсное и высокотехнологичное оборудование и тест-системы. Мы оцениваем плазму по титру, то есть по количеству тех антител, которые есть. Мы понимаем, что эти антитела вируснейтрализующие, что они действительно работают, когда будут перелиты по показаниям, будет значительный клинический эффект.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий