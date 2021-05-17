3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Плазму крови привитых от COVID-19 начнут заготавливать в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий
В РНПЦ трансфузиологии и биотехнологий приступили к заготовке плазмы крови доноров, привитых от коронавируса. В течение четырех недель после вакцинации в организме человека вырабатываются вируснейтрализующие антитела, которые нужны инфицированному, чтобы побороть заболевание. По словам медиков, эффективность такого метода составляет 90 %. Беларусь первая среди стран СНГ стала применять его на практике.
Это достаточно ресурсное и высокотехнологичное оборудование и тест-системы. Мы оцениваем плазму по титру, то есть по количеству тех антител, которые есть. Мы понимаем, что эти антитела вируснейтрализующие, что они действительно работают, когда будут перелиты по показаниям, будет значительный клинический эффект.
Массовая заготовка плазмы вакцинированных начнется ближе к лету. Пока продолжается сбор компонента крови переболевших COVID-19. Уже заготовлено более 5 тонн такой плазмы. Всего же с начала пандемии провели около 6 тысячпереливаний.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов