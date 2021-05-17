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Плазму крови привитых от COVID-19 начнут заготавливать в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

В РНПЦ трансфузиологии и биотехнологий приступили к заготовке плазмы крови доноров, привитых от коронавируса. В течение четырех недель после вакцинации в организме человека вырабатываются вируснейтрализующие антитела, которые нужны инфицированному, чтобы побороть заболевание. По словам медиков, эффективность такого метода составляет 90 %. Беларусь первая среди стран СНГ стала применять его на практике.

Это достаточно ресурсное и высокотехнологичное оборудование и тест-системы. Мы оцениваем плазму по титру, то есть по количеству тех антител, которые есть. Мы понимаем, что эти антитела вируснейтрализующие, что они действительно работают, когда будут перелиты по показаниям, будет значительный клинический эффект.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Массовая заготовка плазмы вакцинированных начнется ближе к лету. Пока продолжается сбор компонента крови переболевших COVID-19. Уже заготовлено более 5 тонн такой плазмы. Всего же с начала пандемии провели около 6 тысячпереливаний.


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