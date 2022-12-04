Племянница Юрия Гагарина приехала на экспозицию "Чакайце нас, зоркі!" в НЦСИ

С реверансом к 100-летию СССР ДНК триумфа советской космонавтики разбирают в залах Национального центра современных искусств. Об освоении космоса рассказывают на языке хроникальных кадров, видео и саунд-арта, живописи и искусства в объеме. Режиссировали проект на Некрасова, 3 совместно с Государственным архивом кинофотофонодокументов, крупными белорусскими храмами муз и музеем-заповедником первого в космосе - Юрия Гагарина. Следом "звездные" экспонаты ждет командировка в Москву. Оценить, как культурные мосты складываются в решения экспозиционные, лично приехала родня космонавта - его племянница.

Здесь представлено 29 фотографий из фондов музея. Главным образом Юрий Алексеевич Гагарин запечатлен здесь в кругу своих друзей, в кругу семьи. Он запомнился как человек очень добрый, открытый, улыбчивый, который даже самые сложные моменты мог перевести в шутку, человек, который мог общаться абсолютно с любыми людьми, будь то ученые, инженеры, актеры или даже королева Великобритании.

Пролог "неземной" экспозиции - альбом "Ждите нас, звезды!". Два автора: космонавт Алексей Леонов, которому принадлежит первый в мире марш-бросок в открытый космос, и художник-фантаст Андрей Соколов в унисон рассказывают, как перешли на ты со Вселенной.

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