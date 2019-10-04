Пленум писателей Союзного государства проходит в Могилеве

Рукописи Константина Симонова - легендарного военного корреспондента - переданы в дар Могилевскому областному краеведческому музею. Это более 20-ти писем с фронта, которые поэт и драматург отправлял в редакцию "Красной звезды". Это лишь часть официальной программы, посвященной 10-летию творческого тандема Беларуси и России, которая собрала в Могилеве писателей, прозаиков, публицистов и историков двух стран.



Сегодня участники пленума писателей возложат цветы к памятному камню в честь Константина Симонова на Буйничском поле, над котором был развеян его прах. И посетят предприятия Могилева.