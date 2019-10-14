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Плогинг-забег состоялся в Минске

Бежать и одновременно собирать мусор. Плогинг-забег состоялся в Минске. Экологическую акцию, инициатором которой была в свое время Швеция, подхватили в Беларуси и еще в 40 странах. Участники забегов совмещают заботу об окружающей среде и популяризацию здорового образа жизни.

Плогеры собрали 300 килограммов мусора. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и одноразовая посуда.

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