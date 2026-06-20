В эти дни в кулуарах Брестской крепости обсуждают не только историческую память, но и актуальные политические вызовы. Особое внимание привлек недавний ультиматум, который Владимир Зеленский выставил Беларуси. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Эдуард Северин поделился, как он оценивает это заявление и чего на самом деле добивается украинский лидер.

"Понимаете, просто люди, невзирая на национальность, конечно, осудили и в будущем осудят подобные акции. А в отношении конкретного человека, я думаю, вы меня поймете, как поймет наш зритель, плохая мина при плохой игре", - заявил парламентарий.

Особую тревогу, по словам депутата, вызывают недавние события в Брянске, где был обстрелян школьный автобус с белорусскими детьми. Эдуард Северин подчеркнул, что это была спланированная акция, и призвал всегда задаваться вопросом, кому это выгодно.

Он отметил, что определенные политические силы заинтересованы в том, чтобы втянуть Беларусь в вооруженный конфликт. По его мнению, такие действия преследуют три цели: реализацию политических амбиций, получение экономических дивидендов, передел мирового контроля.