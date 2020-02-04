Плохая осанка может нарушить работу внутренних органов

Среди нас есть немало сутулых людей, причем не только пожилых, но и молодых. В чем причина?



Причин может быть много, и психологические в том числе. На положение позвоночника и плеч влияет как характер человека, так и его самочувствие и обстоятельства.Например, неуверенность в себе.





Тест на скрытые проблемы с осанкой

Cпециальный тест, который поможет определить, есть ли у вас скрытые проблемы с осанкой.

Возьмите в руки карандаши, зажмите в кулочках и опустите руки, как вам комфортно стоять. Куда смотрят карандаши? Если вперед - тест пройден успешно. Если же карандаши повернуты к бедрам под меньшим или большим углом - возможны нарушения осанки.

Положение рук напрямую зависит от ромбовидной мышцы. Она соединяет 6-й шейный позвонок и лопатку - соответственно, разворачивает плечи назад и выставляет руки. Если мышца слабая - человек сутулится, плечи идут вперед и руки разворачиваются.

В норме позвоночник человека имеет 4 изгиба

Давайте разберемся на примере скелета. В норме позвоночник человека имеет 4 изгиба (шейный и поясничный лордоз, грудной и крестцовый кифоз).

В результате слабых мышц, из-за неправильной походки или того, как человек сидит, эти изгибы могут усугубляться, становиться больше. Позвонки смещаются, деформируются и может развиться гиперлордоз, гиперкифоз или сколиоз. Это еще может влиять на работу наших внутренних органов.

Может сдавливаться грудина, это не позволитнормально дышать, в результате будет недостаточно поступать кислорода не только к легким, но к сердцу и головному мозгу.

Плюс происходит смещение диафрагмы, в результате наблюдается смещение внутренних органов.

Страдает поясничный, крестцовый отдел позвоночника. А как результат человек чувствует боль, онемение конечностей, мурашки. Нарушается походка, влияет на суставы.

Осанка и психологические проблемы

Существуют еще и психологические проблемы, особенно они проявляются в подростковом возрасте. Стеснение роста, многие девочки стесняются груди, которая начинает расти, от этого сутулятся и т.д.

Как вы сидите на рабочем месте? Морщины образуются на лице от постоянного поддерживания головы рукой

Вспомните, как вы сидите на рабочем месте. Кто, сидя за компьютером или за чтением книги за столом, подпирает голову рукой? Это тоже звоночек! Таким образом вы пытаетесь снять нагрузку с мышц спины! У некоторых даже морщины образуются на лице от постоянного поддерживания головы. Мышцы спины устают, вы поддерживаете голову рукой, от этого и развивается сутулость.

Если кому-то знакома проблема угревых высыпаний в области подбородка, то не забывайте, что этими руками, которыми вы подпираете подбородок, и заносите инфекцию. Потому что до этого трогали дверные ручки, деньги, тетрадки, в результате чего все эти бактерии переносим на лицо. Такая поза - это табу. Не только для нашей красоты, но и для нашего позвоночника.

Как тренировать мышцыспины, чтобы избежать сутулости.

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Сутулость - это следствие того, что слабо развита широчайшая мышца спины, ромбовидная и трапециевидная. Существует только два вида спорта, которые хорошо развивают все мышцы спины равномерно - это плавание и гребля.

Какие упражнения можно делать в домашних условиях?

Тонкости, как делать упражнения правильно. Смотрите в видео (

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Упражнения рекомендуется делать каждый день по 15 подходов. Это займет мало времени, но принесет большую пользу.

Если у вас ребенок-подросток сутулится и горбится, сходите к доктору и сделайте на всякий случай рентген, чтобы исключить болезнь Шеермана Мау (болезнь подмастерья), когда имеет место врожденная слабость соединительных тканей. Чтобы ребенок рос здоровым и кифотическое искривление позвоночного столба не прогрессировало.